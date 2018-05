Seit November 2016 sind Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) offiziell kein Paar mehr, der Sänger tröstete sich in der Zwischenzeit sogar mit seiner Kollegin Selena Gomez (25). Bei denen ist allerdings seit Oktober Schluss – und in den vergangenen Wochen verdichten sich die Hinweise, dass Bella wieder im Rennen ist. Schon beim Coachella soll man The Weeknd und die Schwester von Gigi Hadid (23) beim Knutschen gesichtet haben. Jetzt beweisen diese Fotos von einer VIP-Party in Cannes: Auch bei den diesjährigen Filmfestspielen können die Ex-Liebenden einfach nicht die Lippen voneinander lassen. Nur eine heiße Knutscherei oder der Beweis dafür, dass sie wieder fest zusammen sind?



