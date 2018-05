Rihanna (30) setzt heiße Kurven in Szene! Die Sängerin überzeugt schon lange nicht mehr nur auf der Bühne, sondern startete in der Vergangenheit auch mit ihrer Make-up-Linie durch. Vor einigen Wochen kündigte der Bühnenstar zusätzlich eine Dessous-Kollektion an, die bereits mit Spannung erwartet wurde. Seit vergangenem Donnerstag hat das Warten für die Fans ein Ende: RiRi machte zum Verkaufsstart-Event eine gute Figur in der Lingerie!

"Frauen sollten Unterwäsche vor allem für sich selbst tragen", meinte die Musikerin gegenüber Vogue beim "Savage X Fenty"-Abend im angesagten New Yorker Club "Villian". Die 30-Jährige will Dessous außerdem in einem anderen Licht zeigen, um das Selbstbewusstsein und die Stärke der Trägerinnen hervorzuheben: "Mit Lingerie hast du die Möglichkeit, mehrere Persönlichkeiten auszuleben. Du kannst diese Woche süß und verspielt sein und in der nächsten eine erotische schwarze Witwe."

Die Möglichkeit, sich als Frau in sexy Höschen und BHs wohlzufühlen, hänge nicht von bestimmten Schönheitsidealen ab: Die "Love On The Brain"-Interpretin bringt eine riesige Auswahl an Konfektionsgrößen auf den Markt, damit möglichst viele Kundinnen ihre insgesamt 90 Produkte umfassende Linie tragen können.

Splash News; Kevork Djansezian / Getty Images Rihanna beim "Savage X Fenty"-Event in New York

Anzeige

Splash News Rihanna beim "Savage X Fenty"-Event in New York

Anzeige

Jacopo Raule / Getty Images Rihanna bei einem Launch-Event in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de