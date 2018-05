Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes darf selbstverständlich auch Topmodel Bella Hadid (21) nicht fehlen. Die nutzt die Zeit allerdings nicht nur, um heiße Küsse mit ihrem Ex-Freund The Weeknd (28) auszutauschen, sondern auch um das eine oder andere Outfit zu präsentieren. Dass das nicht immer gemütlich ausfällt, bewies Bella nun in einem weißen Sommerkleid mit XXS-Quetsch-Dekolleté, in dem ihre Brüste unter akutem Platzmangel litten. Und sie ist nicht die einzige Promi-Lady, die ihre Oberweite regelmäßig malträtiert.



