So schick feiern Kylie Jenner (20), Kim Kardashian (37) und Co.! Die Keeping up with the Kardashians-Stars sind alle für ihre heißen Outfits bekannt. Egal ob bunt, eng oder freizügig – die Fans der Realityshow wissen, die Girls mögen es auffällig. Darüber hinaus lässt es sich der Familienklan gerne gut gehen. So trafen sich fast alle Ladys zuletzt bei einem glamourösen Dinner: Kendall (22), Kris (62), Kylie und Kim sind in New York zusammen ausgegangen und übertrumpften sich mit ihren Looks nahezu gegenseitig!

Die Schwestern Kylie und Kendall nahmen mit dem Rest der Familie an einem Fashion-Business-Event in New York teil. Für diesen Anlass schmissen sich alle Ladys ordentlich in Schale. Kylie verblüffte in ihrem Designerkleid von Céline vor allem mit ihrer schlanken Figur. Und das, obwohl sie Baby Stormi erst vor drei Monaten zur Welt brachte. Auch Model Kendall geizte in ihrem sexy Hosenanzug nicht mit tiefen Einblicken. Doch Kim setzte in ihrem gelben Versace-Kleid mit XXL-Ausschnitt noch einen drauf. Damit auch Mama Kris mit ihren sexy Töchtern mithalten konnte, entschied sie sich für ein kleines Schwarzes, das ebenfalls tief dekolletiert war.

Ein Kardashian-Girl fehlte jedoch bei der exklusiven Party: Khloe (33) blieb an diesem Abend wohl zu Hause und ging nicht mit ihrer prominenten Familie feiern. Die frischgebackene Mama ist vermutlich bei ihrer kleinen Tochter True geblieben.

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kendall Jenner und Kylie Jenner beim "The Business of Fashion"-Dinner

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner und Kim Kardashian auf dem "The Business of Fashion"-Dinner

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion Kris Jenner, Kendall Jenner, Kyle Jenner, Imran Amed, Kim Kardashian

