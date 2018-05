Es ist noch lange nicht alles erzählt! Gerade veröffentlichte Netflix den Trailer zur zweiten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht (Original: "13 Reasons Why") – und düsterer könnte der kurze Teaser-Clip wirklich nicht sein! Für die Mitschüler der verstorbenen Hannah Baker (Katherine Langford, 22) wird es ziemlich ernst: Weil Hannahs Mutter Olivia (Kate Walsh, 50) die Schule verklagt, müssen sie im Zeugenstand die schrecklichen Geschehnisse noch einmal durchleben. Ob aber so auch alle dunklen Geheimnisse endlich ans Licht kommen? Selena Gomez (25) versprach schon vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Radiosender AMP: "Es wird ein Nachspiel geben." Welche Figuren für ihre Fehler geradestehen müssen, erfahren die Fans ab dem 18. Mai auf dem Streaming-Portal.



