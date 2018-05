Dieser kleine Mann beschert seinen Eltern echte Sorgen! Im Januar ist Ex-Bachelor-Babe Samantha Justus (28) zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Ehemann Oleg (30) durften einen putzmunteren Sohn in die Arme schließen. Der hält seine Eltern mit mittlerweile knapp vier Monaten jetzt ordentlich auf Trapp. Im Promiflash-Interview verriet die Neu-Mama, dass sie teilweise Angst habe, ihr Fratz könnte ersticken: "Also, er rollt von alleine. Das ist natürlich super, weil er rollt sich von seinem Bettchen, was an meinem Bett halt dran ist, rollt er sich halt zu mir rein. Ist immer so semigeil, weil ich natürlich nicht schlafen kann, weil ich Angst habe, dass er dann auf seinem Gesicht landet oder so."



