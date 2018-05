Knackt ihr Baby noch die Vier-Kilo-Marke? Anna Maria Damm (22), ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs. In knapp fünf Wochen soll es so weit sein: Dann ist der errechnete Geburtstermin des kleinen Mädchens. Klein ist bei der Maus allerdings Ansichtssache. Wie Anna Maria in einem YouTube-Video verrät, bringt ihr Baby-Girl schon jetzt, im Bauch, ein ordentliches Gewicht auf die Waage: "Sie wiegt jetzt knapp 3,5 Kilogramm. Ich bin in der 35. Schwangerschaftswoche, 3,5 Kilo ist einfach so viel. Ich bin einfach schockiert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Weil ich glaube, die meisten wiegen bei der Geburt so viel."



