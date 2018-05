Sie kann es nicht ganz verstehen! Am Donnerstag fand das bisher härteste Shoot-Out bei Germany's next Topmodel statt, denn gleich vier der Kandidatinnen mussten sich im Fotoshooting dem direkten Vergleich von Heidi Klum (44) stellen. Klaudia (21) und Sara (24) unterlagen Toni (18) und Jennifer (23) und verließen kurz vor dem Halbfinale die Show. Nach dem Rauswurf meldet sich Sara zu Wort und und hat nicht nur positive Worte für Jenny – und das aus einem speziellen Grund!

Jennifer drohte des Öfteren das Aus. In den Battles der vergangenen Wochen hatte sie aber ihre Konkurrentinnen Shari (23) und Gerda ausgestochen und genau das bereitet Sara Kopfzerbrechen. "Ich fand es schon krass, dass sie dreimal im Shoot-Out war und Heidi dreimal in ihr die Wacklerin gesehen hat und sie weitergekommen ist", merkt die Schweizerin in einem Instagram-Livevideo an.

Sara sieht die Entscheidung skeptisch, hat sie aber inzwischen auch verdaut: "Ich fand es krass, dass Klaudia und ich, die zum ersten Mal im Shoot-Out waren, gehen mussten. Aber so ist halt das Leben." Was sagt ihr dazu? Hätte es Jennifer treffen sollen? Stimmt ab!

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara Leutenegger, bekannt aus GNTM

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara, GNTM-Girl 2018

