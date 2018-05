Mitte Februar gab Ex-Der Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz dem Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés in einem Vintage-Spitzen-Kleid das Jawort. Nach der standesamtlichen Eheschließung folgt diesen Sommer die große Hochzeitssause. Nochmal zum selben Outfit greifen kommt dabei nicht infrage, denn: Denise ist schwanger! Promiflash begleitete das TV-Gesicht jetzt auf große Kleidersuche ins Brautmoden- und Abendgaderoben-Geschäft crusz in Berlin – und fragte nach: Wird es diesmal vielleicht etwas Pompöses à la Daniela Katzenberger (31)? "Das ist ja der klassische Princess-Look", stellt die Baldmama beim Anblick von Danis Dress fest. "Eigentlich nicht so das, was ich mir grundsätzlich vorstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube einfach nicht, dass ich dieser Princess-Typ bin", verrät sie. Der Look von Keyshia Ka'oir (33), der Ehefrau von Rapper Gucci Mane, passt Denise hingegen schon eher in die Brautkram...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de