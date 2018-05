Was für eine Megaüberraschung! Mit einem kryptischen Störbild-Clip kündigten die YouTube-Stars Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) kürzlich Großes an. Jetzt, knapp eine Woche später, lüftete das Couple endlich sein Geheimnis: Bibi ist schwanger! Mit einem emotionalen YouTube-Video verkündeten die beiden ihr Glück. Die 24-Jährige kann im Clip sogar schon stolz einen kleinen Babybauch vorweisen. Auf Instagram machte es die erfolgreiche Webvideoproduzentin noch einmal ganz offiziell: "Ja, es stimmt, ich bin schwanger. Wir haben dieses 'Geheimnis' sooo lange für uns behalten. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben. Wir sind so unendlich glücklich."



