Traumhochzeit im Urlaubsparadies! Jennifer Knäble (38) gab vor knapp fünf Monaten ihrem Schatz das Jawort: Die Moderatorin heiratete Radiomoderator Felix Moese im Dezember 2017 in einer romantischen, standesamtlichen Winterhochzeit in den Tiroler Alpen. Nun will das Ehepaar den Bund fürs Leben noch einmal kirchlich besiegeln lassen – und die erneute Heirat soll unter Palmen stattfinden! Im Promiflash-Interview verrät die RTL-Beauty bereits die ersten Details!

Für Jennifer wird das Wedding-Event zu ihrem absoluten Highlight des Jahres: Im Sommer will die TV-Bekanntheit ihren Schatz nämlich auf der Balearen Insel Mallorca noch einmal ehelichen! Und Jennifer ist schon so richtig aufgeregt, wie sie Promiflash auf dem Rosenball 2018 offenbart hat: "Wir freuen uns total auf den Sommer. Das wird ja dann nochmal groß gefeiert, mit einem schönen großen Kleid am Meer und ich freue mich total drauf." Und dieses Mal laden die Turteltauben auch mehr Gäste zu ihrer Trauung ein: "Im kleineren Kreis haben wir in Kitzbühl standesamtlich geheiratet und das wird jetzt schon groß mit wirklich vielen Freunden und der Familie."

Das Brautpaar fiebert zwar seiner erneuten Zeremonie entgegen – doch an ihrer liebevollen Beziehung zueinander ändert die Eheschließung nichts. Zum fünfmonatigem Ehejubiläum zog Jennifer im Promiflash-Interview ein Ehe-Fazit: "Es ist schön, aber ich muss auch sagen – das klingt ein bisschen unromantisch – es ist gar nicht so viel anders. Also, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren."

Instagram / jennifer.knaeble Jennifer Knäble, Moderatorin

Instagram / jennifer.knaeble Jennifer Knäble und Felix Moese

Instagram / jennifer.knaeble Felix Moese und Jennifer Knäble

