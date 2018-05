Sieht man Evelyn Burdecki bald mit Babybauch? Erst gerade kämpfte das Reality-Sternchen noch bei Bachelor in Paradise um rote Rosen und – natürlich – die große Liebe, für danach hat sie aber schon ein nächstes Projekt geplant. Zum Muttertag postete die Ex-Bachelor-Kandidatin einen dicken Dank an ihre Mama und machte gleichzeitig ein ehrliches Geständnis: Evelyn würde sich über eigenen Nachwuchs freuen!

Auf Instagram teilte die Blondine einen Clip von sich aus dem paradiesischen Koh Samui, wo das neue RTL-Kuppelformat abgedreht wurde. Darauf sieht man die Beauty mit Bikini und ihrer traumhaften Strandfigur am Meer liegen. "Heute denke ich an meine liebe Mama. Aus dem Paradies: Alles Gute zum Muttertag", betitelte sie die Aufnahme. So weit, so unspektakulär. Der zweite Teil des Beitrags hatte es umso mehr in sich: "Du hast so viel für mich getan und bald möchte ich Mama werden."

Bleibt also nur noch die Frage, wer dann der Vater sein darf. Ob Evelyn vielleicht schon einen passenden Kandidaten gefunden hat? Schließlich fanden die Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise bereits ein Ende – und vielleicht lief der Promi Big Brother-Teilnehmerin da ja schon ein Mann mit Vaterpotenzial über den Weg.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Gesicht

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

