Ist Johannes Haller etwa glücklich vergeben? In der TV-Show Die Bachelorette suchte der Schwabe 2017 sein großes Glück. Im Kampf um Rosenlady Jessica Paszka (28) musste er sich allerdings gegen seinen Finalkollegen David Friedrich (28) geschlagen geben. Doch von Abfuhr-Frust ist bei ihm keine Spur. Jetzt will der Blondie in der TV-Show Bachelor in Paradise seine zweite Chance auf die große Liebe nutzen. Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten wird jetzt tatsächlich gemunkelt, dass Johannes in festen Händen sei.

Die Gerüchteküche heizte der 30-Jährige selbst an. Am Mittwoch teilte er einen Kurzclip aus dem baden-württembergischen Überlingen in seiner Instagram-Story. Soweit so harmlos. Schließlich ist Johannes am Bodensee zuhause. Auffällig ist jedoch, dass sich zeitgleich seine beiden "Bachelor in Paradise"-Kolleginnen Yeliz Koc und Carolin Ehrensberger in Überlingen aufhielten und sich im dortigen Bodensee Yacht-Club zum Essen trafen. Ihren Besuch hielten die Ladys eifrig mit der Kamera fest – Johannes ist zwar auf keinem der Clips zu sehen, doch vermutlich haben die Girls ihm ebenfalls einen Besuch abgestattet. Ob eine der beiden auch das Herz des leidenschaftlichen Seglers erobern konnte?

Wenig später nutzten Johannes und seine TV-Kolleginnen die Fotoplattform allerdings, um für die Blognight Werbung zu machen, die am heutigen Donnerstag im Emporio Armani Caffè in München stattfindet. Das Event wollen alle drei TV-Gesichter besuchen. Möglich wäre es also auch, dass sich das Trio – rein freundschaftlich – am Bodensee traf, bevor es in die bayerische Landeshauptstadt fährt.

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Carolin Ehrensberger in Ravensburg

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

