Farina Opoku scheint in Heiratsstimmung zu sein: Die Beauty, die auf Instagram besser unter dem Namen Novalanalove bekannt ist, postet regelmäßig Fotos von sich und ihrem Schatz Dj Yeezy. Dabei sieht die Influencerin immer top aus. Auf den Bildern und Videos der Fashion-Bloggerin sieht man immer viel Schmuck, mit dem sie sich gerne ziert. Nun hat sie Geschmack an einem ganz besonderen Accessoire gefunden: Farina hat jetzt ein Video gepostet, in dem sie begeistert einen Verlobungsring anprobiert.

Auf Videos, die die Beauty-Bloggerin in ihrer Instagram-Story gepostet hat, ist Farina mit Freundinnen beim Shoppen zu sehen. Eine von ihnen – sie ist Gründerin eines Schmucklabels – hat zufällig ein paar glitzernde Klunker in der Handtasche dabei. Der Webstar ist sofort begeistert: "Wow! Die sind wirklich wunderschön!" Und prompt probiert sie auch gleich einen der Verlobungsringe an: Farina steckt sich einen glitzernden Prinzessinnenring an ihren linken Ringfinger, direkt neben ihr bekanntes Peace-Tattoo. Die Fashionista ist hingerissen und gerät ins Schwärmen: "Leute, schaut mal! Steht mir das nicht besonders gut?" Ob das eine Anspielung sein soll? Oder sogar ein dezenter Hinweis für ihren Liebsten? Bisher haben sich die beiden Stars aber noch nicht zum Thema Hochzeit geäußert.

Dj Yeezy jedenfalls ist ganz vernarrt in seine schöne Freundin: Stolz postet er auf Instagram ein Foto von sich und Farina auf dem Red Carpet der ABOUT YOU Awards und schreibt: "Zwei Mal hintereinander, ich bin stolz auf dich Baby-Girl!" Denn die Influencerin hat beim diesjährigen Blogger-Preis wieder in der Kategorie "Beauty" abgeräumt.

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove probiert Verlobungsring an

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove und DJ Yeezy in Dubai

WENN.com Novalanalove beim ABOUT YOU Awards

