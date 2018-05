Mega-Erfolg bei Germany's next Topmodel UND in der Liebe! Julianna (20) überzeugte die Jury um Heidi Klum (44) am Donnerstag nicht nur mit ihren Model-Skills, auch ihr Gesangstalent brachte der 20-Jährigen mächtig Punkte ein und katapultierte sie ins Halbfinale. Privat läuft's ebenfalls blendend für die Casting-Kandidatin: Freund Björn ist ihre ganz große Liebe. "Wir verbringen echt immer noch jede Sekunde miteinander und überlegen jetzt auch sogar, zusammenzuziehen. Wir sind also immer noch sehr verliebt", schwärmte Julianna im Promiflash-Interview.



