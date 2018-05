Sind die Reaktionen doch zu viel des Guten? Die Community von Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) ist völlig aus dem Häuschen: Ihre Webstars werden zum ersten Mal Eltern! Die Baby-Bombe ließ das Pärchen in einem romantischen YouTube-Video platzen. Daraufhin hagelte es zahlreiche Glückwünsche für die werdenden Eltern von der Fangemeinde. Bibi und Julian zeigten sich via Social Media geflasht von so viel Support – aber vielleicht auch überfordert?

Diesen Eindruck könnte man zumindest bekommen, wenn man sich ein Foto in Julians Instagram-Story anschaut: In der kurzen Momentaufnahme schlummert seine Liebste sichtlich erschöpft auf dem Sofa. Dazu schrieb der 25-Jährige: "Zu viele Emotionen auf einmal." Kein Wunder, dass die Blondine eine kleine Verschnaufpause benötigt. Die Reaktion auf ihre Baby-News war überwältigend: Das Verkündigungs-Video schauten sich bereits über zwei Millionen User an, Bibis Babybauch-Foto auf Instagram gefiel schon über 600.000 Leuten.

Aber nicht nur die Fans freuen sich mit dem Web-Couple – auch zahlreiche Stars beglückwünschten die Eltern in spe. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Neu-Mama Sarah Harrison (26) und die Bald-Muttis Anna Maria Damm (22) sowie Bonnie Strange (31). Sogar US-Sängerin Bebe Rexha (28) reagierte auf das Pic.

Instagram/bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Web-Pärchen

Starpress / WENN.com Julian Claßen und Bibi Heinicke

