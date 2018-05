Emil-Ocean kommt so langsam richtig auf den Geschmack: Das Söhnchen von Moderator Peer Kusmagk (42) und Profisurferin Janni Hönscheid (27) kann nicht nur alleine stehen oder ohne Hilfe über hohe Stufen klettern – der kleine Blondschopf probiert auch schon, wie die Großen zu essen. Allerdings fängt er dabei ganz klein mit Obst an: In der Instagram-Story zeigen seine Eltern, wie das kleine Scheckermaul eine Brombeere genießt und am liebsten immer mehr davon haben möchte.



