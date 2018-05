Vor wenigen Wochen lässt Daniele Negroni (22) die Liebesbombe platzen. Der DSDS-Star liebt Musical.ly-Schönheit Tina Neumann (16). Seither postet der Musiker regelmäßig Pärchen-Pics inklusive Liebesschwüre. Eigentlich könnte der ehemalige Castingshow-Kandidat nicht glücklicher sein, allerdings liegt die Betonung auf "eigentlich", denn der Sänger erfährt nicht nur positives Feedback für seine Beziehung. Einige Fans schießen ziemlich heftig gegen die schwer verknallten Turteltäubchen. Für das Haarchamäleon allerdings kein Grund sein Liebesglück zu verstecken – im Gegenteil!

"Einfach nur peinlich die zwei" oder "Ich finde, dass Tina so gar nicht zu Daniele passt", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare der Beziehungsablehner. Am Sänger prallen solche Worte allerdings ab, wie er mit seinem aktuellen Post beweist: "An alle, die über uns lästern – wir lieben es, euch zu unterhalten", schreibt er zu dem Knutschfoto im Rosengarten auf Instagram.

Viele Anhänger des Ex-Dschungelcamp-Insassen – die sogenannten Negromis – können die fiesen Beleidigungen nicht nachvollziehen: "Wir gönnen Daniele alles! Wenn er eine Freundin hat, dann freuen wir uns natürlich für ihn", erklärt ein Fangirl gegenüber Promiflash. Und auch Tina sieht das gelassen, wie sie auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen verrät: "Ich nehme mir das (Hate, Anm. d. Red.) eigentlich nicht zu Herzen."

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

Instagram / negroni_daniele DSDS-Star Daniele Negroni und Instagram-Schönheit Tina Neumann

P.Hoffmann/WENN.com Tina Neumann und Daniele Negroni auf dem Bild-Renntag 2018

