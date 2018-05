Leid und Freude liegen manchmal nah beieinander! Bela Klentze (29) muss momentan eine Schock-Nachricht verarbeiten: Nachdem der Alles was zählt-Darsteller in der vergangenen Sendung von Let's Dance ungeknickt war, ist nun klar, dass er nicht weiter an der Show teilnehmen kann. Für ihn rückt die bereits ausgeschiedene GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) nach – und zwar an der Seite von Christian Polanc (40)! Die Nachricht von einem "Let's Dance"-Comeback erreicht den Profi-Tänzer an einem ganz besonderen Tag: Christian hat heute Geburtstag!

Der Ingolstädter feiert diese Woche aber nicht nur irgendeinen, sondern einen besonderen, runden, Ehrentag: Der Parkett-Partner von Iris Mareike wird 40 Jahre alt! Als wäre das nicht schon genug Grund zum Feiern, darf sich der brünette Hottie auch über eine neue Chance bei "Let's Dance" freuen. Ob das wohl das schönste Geburtstagsgeschenk für den Neu-Vierziger war? Oder waren es doch eher die herzlichen Glückwünsche, die er von seinen Kollegen und Weggefährten bekommen hatte. Iris schrieb zum Beispiel auf Instagram: "Happy Birthday an den absolut wundervollsten Tanzpartner, den ich jemals hatte. Du bist ein wirklich toller Mensch. Danke für alles, was ich von dir gelernt habe und für deine Geduld und die vielen schönen Momente."

So sehr sich Iris und Christian über ihre Wiederkehr bei "Let's Dance" freuen – sie sind in Gedanken auch beim ausgeschiedenen Bela und seiner Tanzpartnerin Oana Nechiti (30). Es tue ihr furchtbar leid und sie hoffe sehr, dass es ihm ganz schnell wieder bessere gehe, erklärte Iris gegenüber RTL.

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze in der achten Liveshow von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc in der sechsten Episode von "Let's Dance"

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Christian Polanc, Profitänzer bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de