Ja, wir sind schwanger! Mit dieser Nachricht überraschten am vergangenen Wochenende Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) alle. Nach dem süßen Verkündungsvideo ganz ohne Worte meldete sich das Powercouple jetzt mit einem zweiten YouTube-Clip zurück – und verriet, wie weit Bibis Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist: "Ich komme in den sechsten Monat. Das bedeutet, jetzt gerade in der Sekunde bin ich in der zwanzigsten Woche", erklärte Bibi überglücklich.



