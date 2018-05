Am vergangenen Samstag ließen Bibi Heinicke (25) und ihr Freund Julian Claßen (25) die Babybombe platzen. Nach etlichen wilden Spekulationen infolge eines mysteriösen Clips, den die Youtuberin auf ihrem Kanal veröffentlicht hatte, gab sie in einem romantischen Clip ihre Schwangerschaft bekannt und die Fans waren deswegen ganz aus dem Häuschen und bombardierten die werdenden Eltern mit Glückwünschen und natürlich Fragen. Eine Sache scheint den User ganz besonders auf der Seele zu brennen: Wie weit ist Bibis Schwangerschaft schon fortgeschritten?

In ihrem neusten Videobeitrag auf YouTube plaudern Bibi und Julian nun ganz offen über ihr Babyglück und verraten unter anderem auch, in welchem Monat die Influencerin schon ist: "Ich komme in den sechsten Schwangerschaftsmonat. Jetzt gerade bin ich in der 20. Schwangerschaftswoche. Meine Wochen wechseln immer an einem Donnerstag. Das heißt nächsten Donnerstag komme ich die 21. Woche und somit beginnt der sechste Monat."

Das bedeutet, dass bereits gut die Hälfte der Schwangerschaft rum ist und das Pärchen das süße Geheimnis schon seit mehr als fünf Monaten mit sich herumträgt. Die beiden Turteltauben haben sich aber ganz bewusst dazu entschieden, mit der Verkündung so lange wie möglich zu warten, da immer etwas passieren könne. Doch mittlerweile fühlen sie sich sicher und die kleine Babykugel lässt sich auch einfach nicht mehr verstecken.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Instagram/bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

