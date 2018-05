Besser als bei Christina Peno (22) kann ein 22. Geburtstag doch wirklich nicht starten! Am Wochenende besuchte die schöne Brünette mit ihren Germany's next Topmodel-Kolleginnen Pia Riegel (22), Toni (18), Julianna (20) und Jennifer (23) die GreenTec Awards in München. Die After-Show-Party wurde dann spontan zur B-Day-Fete von der selbst ernannten Staffel-Favoritin umfunktioniert – inklusive Ständchen um 0.00 Uhr und Tänzchen auf dem Green Carpet, wie die Instagram-Storys der Mädels eindrucksvoll bewiesen.



