Die Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Christina Peno (22) teilt noch einmal heftig aus! Am Donnerstag kämpfen neben der selbstbewussten Laufsteg-Schönheit vier weitere Models im Halbfinale um den Castingshow-Titel. Und sie müssen noch einmal alles geben – denn das Covershooting für die Harper's BAZAAR steht an und auf dem Magazin wird nach der Finalshow die Siegerin abgebildet sein. Schon vor diesem wichtigen Job wettert Christina gegen Show-Teilnehmerin Jennifer (23) und ist der Meinung: Ihre Konkurrentin habe gegen sie keine Chance!

"Also Jenny kann heute wahrscheinlich nicht so überzeugen, weil sie wahrscheinlich noch nie so richtig aus sich rausgekommen ist", gibt sich Christina im ProSieben-Trailer vor der Foto-Session siegessicher. Aber auch Jennifer ist hoch motiviert und entgegnet im Interview: "Natürlich möchte ich Germany's next Topmodel werden. Ich werde hier nicht freiwillig rausgehen und sagen: 'Nee, ich möchte nicht mehr', für mich gibt es hier kein Ende."

Könnte Christina am Ende trotzdem mit ihrer Aussage recht haben? Immerhin ist Jennifer die einzige verbliebene Kandidatin, die bei keinem der zahlreichen Castings überzeugen konnte. Höchste Zeit also für die Kölnerin, bei diesem Shooting Topleistungen abzurufen, um die letzte Hürde vor dem Finale zu nehmen und die Jury um Heidi Klum (44) von sich zu überzeugen.

