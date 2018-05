Hat Jennifer (23) noch eine Chance auf den Sieg? Seit Donnerstag wetteifern nur noch fünf Mädels bei Germany's next Topmodel um den begehrten Titel. Modelmama Heidi Klum (44) zeigte in der vergangenen Episode keine Gnade und gab gleich drei Kandidatinnen auf einmal den Laufpass. Für Jennifer, Toni (18), Pia Riegel (22), Christina Peno (21) und Julianna (20) ist jetzt noch alles möglich. Jennifer ist die einzige unter den verbliebenen fünf, die bislang bei keinem Casting überzeugen konnte. Wird sie trotzdem ins Finale einziehen?

Wie ProSieben jetzt gegenüber Promiflash verlauten ließ, wird es in dieser Staffel kurz vor dem Finale nicht mehr den großen Werbespot-Job von Show-Sponsor Opel geben! "Opel hat in diesem Jahr auf eine andere Form der Integration bei GNTM gesetzt – und war sehr präsent in Folge sechs", hieß es in einem Statement des Senders. Für Jennifer könnte das bedeuten, vor dem Finale keine Chance mehr auf einen Job zu bekommen. Rosige Aussichten dürften das für die Studentin nicht sein. Schließlich verließen mit Klaudia Giez (21) und Sara Leutenegger (24) in der vergangenen Folge die letzten beiden Mädels ohne Job die Show.

Aber wer weiß: Vielleicht hat Show-Chefin Heidi für das Halbfinale doch noch einen anderen Arbeitgeber für die Mädels organisiert? Dann hätte Jennifer die Chance, endlich einen Designer von sich zu überzeugen. Was glaubt ihr: Kann es die 23-Jährige auch ohne Job ins Finale schaffen?

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Christina, James Charles, Toni, Jennifer und Farrah Moan bei GNTM

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, Klaudia, Christina, Pia, Jennifer und Sally beim DTM-Auftakt

