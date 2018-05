Endlich soll das Baby da sein! Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) kündigten im vergangenen November an, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem ließen die beiden TV-Gesichter ihre Fans regelmäßig an dem Wachstum des Bauches der "taff"-Moderatorin teilhaben. Jetzt hat das Warten für sie offenbar ein Ende: Wie Bild am Sonntag berichtet, kam der Carpendale-Nachkomme Ende der vergangenen Woche auf die Welt. Welches Geschlecht das Kind hat und wie es heißt, wurde noch nicht bekannt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de