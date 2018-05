Dieser junge Mann hat wirklich keine Angst vor Veränderungen! Bis vor wenigen Tagen lief Marcus Butler (26) noch mit verwegener Wuschelfrisur durch die Welt. Nun hat der YouTube-Star sich von seiner Matte getrennt und setzt auf raspelkurz. Der Kahlschlag wundert nicht, hat der Freund von Model Stefanie Giesinger (21) haarige Experimente doch noch nie gescheut – ob blau, blondiert oder Mega-Gelwelle, auf Marcus' Kopf ist immer was los.

Auf Instagram zeigte Marcus jetzt seine neue Frisur mit einem Selfie. Das Bild kommentierte der Vlogger lediglich mit einem Ei-Emoji. Ob er damit wohl auf seinen nun ziemlich kahlen Kopf anspielt? Den meisten Fans gefällt die Typveränderung. "Wow, ein süßer Junge wird zum heißen Mann", "Ich liebe den neuen Haarschnitt" oder "Du bist wirklich einer von den Menschen, die diesen Style tragen können", heißt es in den Kommentaren. Andere wiederum können dem neuen Look nicht so viel abgewinnen: "Es sieht schlechter aus als vorher, aber ich finde dich trotzdem toll", "Das sieht überhaupt nicht gut aus" oder "Warum hast du das nur getan?", lauten die kritischen Meinungen.

Auf dem Red Carpet der About You Awards 2018 hatte der 26-Jährige noch seine Mähne. Damals war es seine schöne Modelfreundin, die einen neuen Stil wagte. Mit Fake-Pony strahlte Steffi an dem Abend an Marcus' Seite.

P.Hoffmann/WENN.com Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei den About You Awards 2018

Anzeige

Marcus Butler / Instagram Marcus Butler, YouTube-Star

Anzeige

Marcus Butler / Instagram Marcus Butler, Februar 2017

Anzeige

Wie gefällt euch Marcus' neue Frisur? Super! Vorher fand ich ihn besser... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de