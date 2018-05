Normalerweise kennen die Fans Otto Waalkes (69) stets gut gelaunt und irre komisch auf der Bühne. Doch es gab Zeiten, in denen dem Ostfriesen gar nicht zum Scherzen zumute war. Anlässlich seiner bald erscheinenden Biografie sprach der Komiker erstmals völlig offen über sein erstes Ehe-Aus und gibt zu: An dem Split von der Mutter seines Sohnes hatte er lange zu knabbern!

"Die Trennung von meiner Frau Manou 1992 war mein persönlicher Tiefpunkt. Es fiel mir schwer, zu begreifen, dass man mich nicht mehr mögen konnte", verriet der 69-Jährige in einem Interview mit Bild. 1987 heiratete er Manou, nach einem Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn Benjamin zur Welt. 1999 ließ sich das Paar offiziell scheiden. Als sich die Eheleute jedoch trennten, habe Otto 18 Monate gebraucht, um darüber hinwegzukommen: "So lange kann's dauern, bis man es ganz tief in sich drinnen akzeptiert hat. Heute ist alles wieder in Ordnung. Aber die anderthalb Jahre waren ein Vorgeschmack auf die Hölle."

Den durch die Trennung verursachten Schmerz habe er mit verschiedenen Strategien zu bekämpfen versucht: "Als Erstes habe ich mir einen Porsche gekauft, bin gefahren, bis die Felgen rauchten. Ich erzählte völlig Fremden von meinem Leid, Ich stand schwermütig am Ufer der Alster, bin ins Ausland geflohen, habe Party gemacht", berichtete der Ottifanten-Zeichner weiter. Schließlich habe ihn jedoch einzig die Komik wieder auf Kurs gebracht.

United Archives GmbH / ActionPress Manou und Otto Waalkes

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Otto Waalkes beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Anzeige

Thomas Lohnes / Getty Images Otto Waalkes beim Fotocall für den Film "Der 7bte Zwerg"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de