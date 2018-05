Jetzt gehört er auch ganz offiziell zu den größten Komikern des Landes. In den 1980er Jahren betrat Hape Kerkeling (53) zum ersten Mal die große TV-Bühne und scheint das Publikum von der ersten Minute an begeistert zu haben. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere durfte er sich nicht nur über etliche eigene Shows freuen, er nutzte seine Zeit auch, um verschiedenste Kunstfiguren zu erschaffen, die bis heute bei Groß und Klein bekannt sein dürften. Nach etlichen Preisen in den letzten Jahren wird er jetzt erneut für sein Werk ausgezeichnet. Schon Tage vor der Preisverleihung des Bayrischen Fernsehpreises steht fest: Hape wird einen der begehrten Awards erhalten.

Wie der bayrische Ministerpräsident Markus Söder jetzt bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wird er Hape Ende der Woche den Ehrenpreis überreichen. Auch für ihn eine ganz besondere Wahl, wie er verriet: "Hape Kerkeling ist einer der ganz großen Humoristen der Gegenwart. Mit der Verleihung des Ehrenpreises würdigen wir ein Multitalent!"

Über die Vergabe der Preise entscheidet Jahr für Jahr eine fachkompetente und unabhängige Jury, die offenbar vor allem von Hapes Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit überzeugt war. In der Begründung heißt es: "Ob als Komiker, Moderator, Buchautor oder Filmemacher: Seit 35 Jahren begeistert Hape Kerkeling mit herausragendem Entertainment. Mit seinem urkomischen und gleichzeitig liebenswerten Humor steht er in einer Reihe mit Legenden wie Heinz Erhardt oder Loriot." Was für eine unglaubliche Ehre, mit solchen Größen auf eine Stufe gestellt zu werden.

Andreas Rentz / Getty Images Hape Kerkeling beim Deutschen Comedy Award 2017 in Köln

Anzeige

Andreas Rentz/GettyImages Hape Kerkeling

Anzeige

Ronny Hartmann / Getty Images Hape Kerkeling in seiner Rolle als Horst Schlämmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de