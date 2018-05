Der Countdown läuft! Wenn Meghan Markle (36) diesen Samstag ihrem Verlobten Prinz Harry (33) das Jawort gibt, sind auch diese Hollywood-Stars unter den Gästen: Meghans Serien-Kollegen Patrick J. Adams (36), Gabriel Macht (46) und Sarah Rafferty (45) sind eingeladen und natürlich lassen sie sich das royale Event nicht entgehen. Inzwischen sind es nur noch wenige Tage bis zu der Hochzeit. Sind ihre Suits-Kollegen mittlerweile in Großbritannien angekommen oder kommen sie erst in letzter Sekunde?

Bisher ist nur einer von Meghans Promi-Freunden direkt vor Ort: Gabriel, der in der Anwalts-Serie den Frauenhelden Harvey Specter spielt, nutzt die Zeit vor Meghans Trauung für Sightseeing. Er macht London momentan mit seiner Familie unsicher. Zwar teilte der Schauspieler selbst keine Fotos via Social Media – aber dafür seine Frau Jacinda Barrett (45). Sie postete auf Instagram ein süßes Bild von sich und ihrer Tochter vor dem Buckingham Palace. "Küsse in Gegenwart der Queen", betitelte sie das Pic.

Meghans Serien-Ehemann Patrick reist momentan noch durch Marokko, wird aber rechtzeitig ein paar Tage vor der Trauung in London erwartet. Sarah weilt derzeit noch in einer anderen europäischen Stadt: Sie veröffentlichte auf ihren Social-Media-Accounts Fotos, die sie in Paris zeigen. Gabriel, Patrick und Sarah sind aber nicht die Einzigen vom "Suits"-Set, die Einladungen bekommen haben. Laut Access werden insgesamt ein Dutzend Schauspieler und Crew-Mitglieder, die an der Show mitarbeiten, zu dem großen Tag erwartet.

Instagram / jacindabarett Jacinda Barrett und ihre Tochter in London

Alexandra Wyman / Getty Images For FINCA "Suits"-Schauspieler Patrick J. Adams und Meghan Markle

Monica Schipper/ Getty Images Sarah Rafferty bei der Fashionweek in New York

