Neuigkeiten zur Gästeliste der Hochzeit des Jahres! Am 19. Mai wird Meghan Markle (36) mit Prinz Harry (33) vor den Traualtar treten. Je näher die Zeremonie rückt, desto mehr Details kommen ans Tageslicht. Ob romantische Hochzeitskutsche oder die berühmten Gäste – jede Info heizt die Spannung der Royal-Fans weiter an. Nun wurde bekannt, dass ein weiterer Promi der Trauung beiwohnen wird: Meghans Serien-Ehemann Patrick J. Adams (36) ist ebenfalls eingeladen!

Wie The Blast nun berichtet, habe der frühere Suits-Kollege der Ex-Schauspielerin eine Einladung für das royale Spektakel erhalten. Patrick habe sich in dieser Woche bereits auf den Weg nach Großbritannien gemacht. Auch sein Co-Star Gabriel Macht (46), der in der Anwaltsserie die Rolle des Harvey Specter spielte, gehöre zu den Auserwählten, die ihrer Heirat beiwohnen dürfen.

Damit dürften die Gerüchte, Meghan habe den Kontakt zu ihren einstigen Kollegen abgebrochen, nun vom Tisch sein. Mit Patrick verbindet die 36-Jährige sogar bereits ein Eheversprechen, allerdings nur in ihrem gemeinsamen Projekt. Mit rührenden Hochzeitsszenen verabschiedete sich Meghan aus der Serie: Ihre Rolle Rachel Zane gab Patricks Charakter Mike Ross das Jawort und zog mit ihm gemeinsam nach Seattle. Nach ihrer gespielten Hochzeit vor Kameras sehen sich die beiden nun also in einer echten Zeremonie wieder – nur wird dieses Mal Prinz Harry der Bräutigam sein!

Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrem Verlobungs-Fotoshooting

Jamie McCarthy/Getty Images for NBCUniversal/USA Network Patrick J. Adams und Gabriel Macht

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

