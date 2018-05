Am 29. Mai wird es für alle GZSZ-Fans so richtig spannend! In einer XXL-Folge, die auf Mallorca spielt, kommt es zu einem großen Drama. Eigentlich wollten die Zwillinge Emily (Anne Menden, 32) und Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt, 31) nur mit ein paar Freunden ihren 30. Geburtstag auf der spanischen Insel feiern. Doch es fallen Schüsse – und ein Seriencharakter wird offenbar lebensbedrohlich verletzt. Ein Trailer könnte jetzt schon verraten, wen die Kugel trifft. Achtung, Spoiler!

Verzweifelte Gesichter und ein gelöster Schuss – so viel ist im neuen Trailer zum Special bereits zu sehen. Geschockt schauen Philip, John (Felix von Jascheroff, 35), Paul (Niklas Osterloh, 29), Sophie (Lea Marlen Woitack, 31), Shirin (Gamze Senol) und Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) zu dem Täter, der daraufhin abdrückt. Im nächsten Moment sieht man die Beine und die Füße der Person, die angeschossen wurde. Danach wird sie weggezogen. Doch wer ist das Opfer? Ein Hinweis könnte der Trailer geben. In der Szene vor dem Schuss trägt Sophie eine rosafarbene Hose und weiße Turnschuhe – genau wie der Charakter, der blutverschmiert über den Boden geschleift wird. Trifft es also die Lebensgefährtin von Leon (Daniel Fehlow, 43)?

Vielleicht will RTL aber mit den Szenen nur Verwirrung stiften, denn bisher wird ein großes Geheimnis daraus gemacht, was in der Folge wirklich passiert. Die Fans können nur rätseln und bis zum 29. Mai warten – dann gibt es ja die große Auflösung!

