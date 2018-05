Ist Tanja Tischewitsch (28) wieder in festen Händen? Im August 2016 trennte sich die Ex-DSDS-Kandidatin von ihrem Freund Thomas – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Ben. Seitdem reißen die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback nicht ab. Offiziell geht Tanja aber als Single-Mom durchs Leben. Ein Post heizt jetzt neue Spekulationen an: Ist Tanja wieder verliebt?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Brünette am Montag eine heiße Shooting-Aufnahme. Auf dem Bild trägt sie einen Blazer, allerdings ohne Shirt und setzt damit ihr Dekolleté gekonnt in Szene. Den Blick hat die Sängerin nachdenklich nach unten gerichtet – passend zum Text, den sie zu dem verführerischen Schnappschuss verfasst hat. "Ich wache auf und denke an ihn und schlafe ein und träume von ihm", kommentierte Tanja das Foto. An wen diese mysteriösen Worte gerichtet sind, behielt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin für sich.

Anfang des Jahres sprach die junge Mama Klartext und beantwortete die Frage, ob sie und ihr Ex-Freund wieder zusammen sind. Tanja verpackte es kurz und knapp in ihrer Instagram-Story: "Die Antwort ist: Nein, ich bin Single." Ob sich das vielleicht mittlerweile geändert hat? Was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch und ihr Sohn Ben

Anzeige

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images for Platform Fashion Tanja Tischewitsch und ihr Freund Thomas Radeck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de