Selbstmitleid? Dieses Wort scheint Pietro Lombardi (25) gar nicht zu kennen! Im Oktober 2016 zerbrach seine Ehe mit Sarah (25), nachdem pikante Pics ihre Affäre mit ihrer Jugendliebe Michal aufgedeckt hatten. An der Echtheit der Fotos bestand für Pietro, der die Schocknachricht damals selbst aus den Zeitungen erfahren hatte, nie ein Zweifel. Es sei ihm gar nicht so schwer gefallen, seine Ehe abzuhaken: "Ich kann mit einer Person 20 Jahre zusammen sein, wenn ein Fehler passiert, habe ich am nächsten Tag mit ihr abgeschlossen. Gott sei Dank habe ich diese Eigenschaft, sonst wäre ich vermutlich daran kaputt gegangen", verrät der 25-Jährige jetzt in einem Interview mit t-online.



