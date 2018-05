Vergangene Woche gaben Ariana Grande (24) und Mac Miller (26) nach anderthalb Jahren Beziehung überraschend ihre Trennung bekannt. Die Terminkalender der beiden erfolgreichen Musiker sollen einfach keine Zeit für Zweisamkeit mehr hergegeben haben. Mit den verschmusten Couple-Schnappschüssen für die Fans ist also endgültig Schluss, denn: Auch in den sozialen Medien gehen die zwei getrennte Wege. Ariana und Mac haben einander nun auch auf Instagram entfolgt.

Ein wahrlich bedeutsames Ereignis im heutigen Zeitalter! Dabei richtete Ariana unmittelbar nach der Trennung noch liebevolle Worte an ihren Verflossenen: "Ich bin dankbar, ihn in meinem Leben zu haben – in welcher Form auch immer und zu jeder Zeit." Das schließt die beliebte Social-Media-Plattform zumindest für den Moment offenbar nicht mit ein. Ob die Trennung von Mac doch nicht so freundschaftlich vonstattenging, wie viele US-Medien und auch die "No Tears Left To Cry"-Interpretin selbst hinterher behaupteten?

Vollkommen anders läuft das beispielsweise bei Channing Tatum (38) und seiner Noch-Ehefrau Jenna Dewan (37). Nachdem die beiden Step Up-Stars Anfang April das Ende ihrer Ehe bekannt gaben, entfernte Jenna zwar Channings Nachnamen aus ihrer Instagram-Bio, ihre Netzverbindung lösten die beiden allerdings nicht. Und nicht nur das – der Magic Mike-Darsteller likte bis vor Kurzem sogar noch die sexy Posts seiner Ex.

Instagram / larryfisherman Mac Miller und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Jenna Dewan Tatum und Channing Tatum bei der Premiere von "Kingsman: The Golden Circle" 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de