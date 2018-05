Hätten die Abonnenten ihre Kugelzeit erahnen können? Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) gaben die News am 12. Mai mit einem aufwendigen Video bekannt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Schon in den vergangenen zwei Jahren ging es in zahlreichen YouTube-Vlogs der beiden Turteltauben ums Kinderkriegen: So foppte beispielsweise die gebürtige Kölnerin ihren Partner und ihre Familie immer wieder mit Fake-Schwanger-News und kaufte 2017 schon mal vorsorglich Kinderklamotten. Und auch das Geschlecht und den Namen ihres Nachwuchses fand der Webstar mithilfe eines Tests aus dem Netz heraus!



