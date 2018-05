Ist sie der nächste deutsche Hollywoodstar? Zazie Beetz ist demnächst an der Seite von Ryan Reynolds (41) und Josh Brolin (50) in "Deadpool 2" zu sehen. Auf der Pressekonferenz zum deutschen Kinostart in Berlin überraschte sie aber vor allem mit ihrem perfekten Deutsch: "Ich bin hier in Berlin geboren. Meine Großeltern kommen später. Die wohnen ja jetzt zehn Minuten weg in Lichtenberg. Ich habe heute Morgen mit denen fix gesprochen", verriet die Jungschauspielerin.



