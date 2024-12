So wenig Gage bekam Brad Pitt für "Deadpool 2"-Auftritt

Brad Pitt (61), einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods, hat für seinen überraschenden Gastauftritt in dem Marvel-Blockbuster "Deadpool 2" eine eher symbolische Bezahlung erhalten. Laut ET Online erhielt der Oscar-Preisträger für die Rolle des unsichtbaren Superhelden Vanisher lediglich 910 Euro und eine Tasse Kaffee. Die Szene, in der er nur drei Sekunden sichtbar ist, brachte die Fans weltweit zum Lachen. Der Auftritt entstand auf Anfrage von Hauptdarsteller Ryan Reynolds (48) und Regisseur David Leitch, mit dem Brad gut befreundet ist. Ursprünglich war er sogar für die größere Rolle des Cable im Gespräch gewesen, doch sein Zeitmangel erlaubte ihm lediglich diesen kurzen, aber kultigen Augenblick.

Vanisher ist im Film ein unsichtbares Mitglied von Deadpools Team und bleibt es eigentlich bis zu seinem plötzlichen Tod. Als er während eines missglückten Einsatzes an einer Stromleitung hängen bleibt, wird seine wahre Identität für einen kurzen Moment enthüllt: Brad Pitt! Ryan Reynolds erzählte später in einem Interview mit The Economic Times: "Mir wurde gesagt, Brad Pitt wolle nur eine Tasse Kaffee, was eigentlich bedeutete, dass er es gratis macht. Es war die coolste und netteste Geste." Der überraschende Cameo blieb bis zur Ausstrahlung geheim und gilt heute als einer der witzigsten und am meisten gefeierten Gastauftritte in der Geschichte des Superheldenfilms.

Obwohl Brad durch Filme wie "Fight Club" mit Edward Norton (55) und "Mr. & Mrs. Smith", wo er Angelina Jolie (49) traf, berühmt wurde, nimmt er immer wieder skurrile Nebenrollen an. Seine Fans erinnern sich bestimmt an seinen Auftritt in der Serie Friends, in der er als ehemaliger Mitschüler von Ross auftauchte, oder an "Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind", wo er in einer kurzen Szene in einer Dating-Show zu sehen war. Der Schauspieler, der zu den bestbezahlten Hollywood-Stars gehört, demonstriert so immer wieder Humor und Bodenständigkeit – Eigenschaften, die ihn neben seinem schauspielerischen Talent so beliebt machen.

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

