Ryan Reynolds trägt wegen Blake seine Deadpool-Maske daheim!

Der sehr beliebte Schauspieler Ryan Reynolds (47) ist derzeit weltweit auf der Pressetournee für seinen neuen Film "Deadpool & Wolverine". Nun enthüllte der 47-Jährige in einem Interview gegenüber Variety, wie ambitioniert er sich zu Hause darauf einstellt, um seine ikonische Rolle zu spielen. Nachdem seine anwesenden Kollegen Hugh Jackman (55) und Shawn Levy (55) gewitzelt hatten, dass er daheim nicht mehr seine Deadpool-Maske tragen sollte, reagierte er humorvoll. Er lieferte die Vorlieben seiner berühmten Frau Blake Lively (36) als Begründung! So erläuterte der vorbildliche Ehemann: "Hört zu, Blake besteht darauf, also mache ich es einfach."

Im Laufe des Gesprächs beschrieb Ryan, dass er eine sehr intensive Beziehung zu seinem kultigen Marvel-Charakter habe. In Vorbereitung auf die Dreharbeiten ginge es jedoch nicht vorrangig um seinen durchtrainierten Körper: "Es geht nicht so sehr um die Ästhetik, obwohl ich den Anzug ausfüllen muss. Aber man will, dass die Leute sehen, dass man sich anstrengt. Das gibt mir das Gefühl, dass ich es verdient habe." Wie er verriet, fragte ihn seine mittlere Tochter bereits, wie lange er noch gedenke, in die von Fans gefeierte Rolle zu schlüpfen. Daraufhin gab er ihr zu verstehen, dass er es wohl nicht mehr ewig machen würde.

Er und seine Liebste sind stolze Eltern von drei gemeinsamen Töchtern sowie ihrem jüngsten Kind, welches im Februar 2023 zur Welt kam. Den stressigen Alltag als erfolgreiche Schauspieler und die familiären Verpflichtungen bekommt das Traumpaar offenbar super unter einen Hut. So teilen die Hollywoodstars sogar immer wieder im Netz, wie sehr sie sich lieben. Bei ihren öffentlichen Bekundungen beweisen sie stets auch ihren großartigen Sinn für Humor. So konnte Blake erst kürzlich bei einem Presseauftritt ihres Liebsten nicht an sich halten und drohte ihm in ihrer Instagram-Story.

ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds in "Deadpool 2"

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2017

