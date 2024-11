Ryan Reynolds wünscht sich Deadpool zukünftig als Nebenfigur

Ryan Reynolds (48) sorgt als tollpatschiger Actionheld in Deadpool immer wieder für beste Unterhaltung. Erst vor Kurzem glänzte er im Marvel Cinematic Universe an der Seite von Hugh Jackman (56) im Blockbuster Deadpool & Wolverine. In einem Interview mit Variety verrät der Gatte von Blake Lively (37) jetzt, wie er die Zukunft seiner ikonischen Rolle einschätzt: "Deadpool ist für mich eine Nebenfigur. [...] Er funktioniert großartig als Unterstützung. Er sollte also einen Nebencharakter darstellen."

Laut dem Filmstar könne Deadpool nämlich nur im Mittelpunkt einer Handlung stehen, wenn ihm alles weggenommen werde, was ihm lieb und teuer sei. Diese Storyline sei aber aktuell für ihn ausgeschlossen. Trotzdem hat Ryan bereits einige aufregende Ideen für die Rolle, jedoch in Kombination mit anderen Superhelden. Er erklärt: "Ich könnte einen Film machen, der aus vier oder fünf Hauptpersonen besteht. Ich habe eine Idee für ein Projekt, welches ich wirklich liebe und von dem ich ein wenig besessen bin [...]."

Der 48-Jährige kündigte schon im Podcast "Awards Circuit" überraschend an, dass er nach dem gigantischen Erfolg von "Deadpool & Wolverine" nun erneut gemeinsam mit Hugh und Regisseur Shawn Levy (56) an einem Film arbeitet. Dieses Mal handelt es sich wohl nicht um einen Marvel-Film, sondern ein vollkommen anderes Projekt. Ryan verriet: "Ich verbringe das Jahr mit Schreiben. Ich schreibe einen Film für mich, Hugh und Shawn, der nichts mit Marvel zu tun hat."

ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds als Deadpool in "Deadpool 2"

Getty Images Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York City

