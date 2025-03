Ryan Reynolds ließ Tochter schmutzigen Filmtext einsprechen

Ryan Reynolds (48) sorgt mit einem Kommentar über seine Tochter Inez für Aufsehen. Der Schauspieler gestand, dass er seine damals siebenjährige Tochter dazu gebracht hat, in einer Szene des Films Deadpool & Wolverine einen äußerst anstößigen Text zu sprechen, wie Daily Mail berichtet. Das Mädchen, das im Film die Rolle der Kidpool übernahm, sagte laut Drehbuch: "Hey, wenn ich deine Meinung will, nehme ich Wolverines Penis aus deinem Mund." Wie Ryan in einem Kommentar verriet, wollte Inez den Text zunächst nicht sprechen, änderte ihre Meinung aber, als ihr Vater vorschlug, jemand anderen für die Rolle zu besetzen. Während der Dreharbeiten habe sie die Zeile zwischen "70 und 500 Mal" wiederholt.

Bei der Premiere des Films sprach Ryan lachend über die Erfahrungen bei den gemeinsamen Dreharbeiten. Er scherzte, dass er den Preis für den "besten Vater des Jahres" verdient hätte, sich aber sicher sei, dass ihm das später noch vorgehalten werde. Doch nicht alle fanden seinen Humor amüsant: In sozialen Medien äußerten zahlreiche Fans ihre Empörung über die Entscheidung, ein Kind dazu zu bringen, derart vulgäre Zeilen aufzusagen, und stellten die Elternkompetenz des 48-Jährigen infrage.

Der kürzlich öffentlich ausgetragene Streit mit Justin Baldoni (41) sorgte für zusätzliche Belastung im Leben von Blake Lively (37) und Ryan. Wie aus verschiedenen Quellen hervorging, ist der Druck des Rechtsstreits übermächtig für das Paar. Gefangen in einer öffentlichen Schlammschlacht und den damit verbundenen emotionalen Herausforderungen, soll die Familie weit davon entfernt sein, zur Normalität zurückzukehren. "Es ist sehr schwierig für sie", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Seine Aussage bekräftigte auch ein weiterer Tippgeber und schilderte: "Die Lage bei ihnen zu Hause ist angespannt, weil sie so sehr unter die Lupe genommen werden. Ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt. Es ist hart."

LRNYC / MEGA Ryan Reynolds mit seiner Tochter Inez

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

