Seit 13 Jahren gehört DJ Düse zu den bekanntesten Entertainern auf Mallorca. Immer wieder holt sich der Schlagerstar Kollegen wie beispielsweise Willi Herren (42) für eine Zusammenarbeit an Bord. So auch bei seinem neusten Projekt: Im Musikvideo zur Single "Die allergeilste Insel" werden die YouTuber Anne Wünsche (26) und Henning Merten zu sehen sein. Doch wie kam es zu diesem Gastauftritt? "DJ Düse ist so ein kleiner Berlin - Tag & Nacht-Fan", klärte Anne im Promiflash-Interview auf. Für Henning geht mit dem Clip ein Traum in Erfüllung: "Ich bin ein großer Mallorca-Fan. DJ Düse ist für mich schon wie kleiner ein Papa. Das muss man schon ausnutzen.



