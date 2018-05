Hinter Ludacris (40) und seiner Partnerin Eudoxie liegt eine schwere Zeit! Nachdem die beiden seit 2009 eine On-Off-Beziehung geführt hatten, gaben sie sich im Dezember 2014 das Jawort. Nur wenige Monate später machte Töchterchen Cadence ihr Eheglück perfekt. In einem bewegenden Social-Media-Post erklärt Eudoxie nun, dass ihre Familie mittlerweile noch größer sein sollte. Doch Anfang des Jahres erlitt die US-Amerikanerin eine Fehlgeburt!

Am Dienstag feierte Eudoxie ihren Geburtstag und bedankte sich bei ihren Followern für die zahlreichen Glückwünsche. Doch dieser Social-Media-Beitrag fiel der Rappergattin äußerst schwer: "Dieses Jahr hat für uns wirklich heftig begonnen. Ich hatte eine Fehlgeburt und musste mich einer Operation unterziehen. Es wäre einfach gewesen, sich zu beschweren und sich selbst zu bemitleiden, aber ich wollte den Feind nicht gewinnen lassen", berichtet sie auf Instagram von ihrem Gefühlschaos der vergangenen Monate.

Vor allem ihre Tochter Cadence half Eudoxie dabei, den schweren Schicksalsschlag zu verkraften. "Ich möchte mich nicht beklagen, immerhin kann ich die wundervolle Erfahrung des Mutterseins bereits machen", versucht sie, positiv in die Zukunft zu blicken. Eudoxie kümmert sich nicht nur rührend um die Dreijährige, sondern auch um die Kinder aus Ludacris' früheren Beziehungen. So brachte der Hip-Hopper die mittlerweile 16-jährige Karma und die vierjährige Cai Bella mit in die Familie.

