Ist die Trennung nun kein Witz mehr? Erst Anfang April hatten Germany's next Topmodel-Ausscheiderin Sally (17) und ihr Rapper-Boyfriend Arthur Rudt alias Juicy Gay die Netzgemeinde mit ihrem vermeintlichen Liebes-Aus geschockt. Was sich ernst anhörte, entpuppte sich wenig später allerdings als Aprilscherz – ganz zur Erleichterung ihrer Anhänger. Doch nun das: Viele ihrer Follower vermuten, dass die Beziehung von Juicy und Sally jetzt tatsächlich zu Ende sein könnte. Die Social-Media-Profile der beiden sprechen zumindest Bände.

Aktuell machen sich einige Instagram-Follower sorgen um die Liebe des Couples. "Warum sagt Juicy, dass dir der Fame jetzt wichtiger ist als alles andere?, fragt ein User unter einem Selfie des Models und bezieht sich damit auf eine bereits verschwundene Insta-Story des Hip-Hoppers. "Sind Sally und du getrennt?", will ein anderer Fan wissen. Die TV-Schönheit und der Musiker haben sich bisher nicht zu den Anfragen geäußert, löschten nun aber alle gemeinsamen Pärchen-Pics auf ihren Accounts.

Ob dieses Mal wirklich Herzen gebrochen wurden, bleibt bis auf Weiteres wohl noch Sallys und Juicys Geheimnis. Allerdings teilte der Rapper schon am 12. Mai einen beunruhigenden Status: "Krass, wie man sich in einem Menschen täuschen kann." Was denkt ihr? Trennung oder doch nur ein Joke? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / juicygaysus GNTM-Kandidatin Sally mit ihrem Freund Arthur in Paris

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / sally.topmodel.2018 Juicy Gay und GNTM-Sally

