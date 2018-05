Ist Pietro Lombardi (25) wieder in Flirt-Laune? Der DSDS-Gewinner von 2011 gab erst vor Kurzem zu, dass er seit der Trennung von Sarah (25) keine ernste Beziehung mehr hatte. Trotzdem plauderte er auch ganz offen und humorvoll darüber, dass die Traumfrau an seiner Seite ruhig auch ein wenig derber sein darf: In einem Interview deutet der Sänger jetzt sogar an, dass ihm wieder eine Dame ins Auge gefallen sein könnte!

"Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich niemand zuletzt kennengelernt habe", beschrieb Pietro sein derzeitiges Liebesleben gegenüber Bild. Über diese erste Annäherung käme der 25-Jährige jedoch einfach nicht hinaus: "Aber sobald es ernster wird, mache ich zu, das ist echt schwierig", fügte er hinzu. Was genau den "Senorita"-Interpreten jedoch davon abhält, sich wirklich mit ganzem Herzen in eine neue Beziehung zu begeben, behielt er für sich.

Nicht nur privat, auch beruflich steht der Papa des Kleinen Alessio (2) nicht auf Oberflächlichkeiten. So ist die hübsche Brünette namens Sandra Kaminska Jerze, die in Pies Musikvideo zu "Phänomenal" mitspielen wird, seiner Meinung nach nicht nur gut aussehend: "Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten."

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch Awards

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de