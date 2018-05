So oft wie in den letzten Wochen zeigte sich Schauspielerin Jenna Dewan (37) selten auf den roten Teppichen. Dabei ist sie doch gerade frisch getrennt vom "Dear John"-Star Channing Tatum (38). Nach zwölf Jahren Liebe gaben die Eltern der kleinen Everly (4) Anfang April überraschend ihr Ehe-Aus bekannt. Statt sich jedoch zu Hause zu verkriechen, stürmt die Beauty die Red Carpets. Dabei beweist sie stets: Auch ohne Mann an ihrer Seite macht Jenna eine Topfigur!



