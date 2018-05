Kein anderer könnte Familienpatriarch Jack Pearson in der US-Hitserie This Is Us perfekter verkörpern als Milo Ventimiglia (40)! Oder etwa doch? Schließlich war der attraktive Serien-Darsteller nicht die erste Wahl für die Rolle. Im Gegenteil: Die Schöpfer der erfolgreichen Dramedy hatten einen ganz anderen Schauspieler für den beliebten Charakter im Auge – und der Herr ist kein Unbekannter in Hollywood!

Bereits vor einem Jahr verriet Milo in einem Interview, dass sich die Produzenten der Show einen anderen in der Jack-Rolle gewünscht hätten. Nun ist offiziell bekannt, dass es sich beim Wunschkandidaten um Oliver Hudson (41) handelt. Warum es der Sohn von Goldie Hawn (72) und Bill Hudson (68) am Ende nicht geworden ist? Oliver hat sein letztes Vorsprechen geschwänzt und ist lieber fischen gegangen, wie der 41-Jährige selbst im US-Podcast Ladygang verraten hat. Keine Fische, doch dafür die Rolle, hat sich am Ende dann Milo geangelt und sich somit an die Spitze Hollywoods manövriert.

Auch Kate Hudsons (39) älterer Bruder blieb nicht arbeitslos. Seit März 2018 strahlt der US-amerikanische Fernsehsender ABC die Sitcom "Splitting Up Together" aus, in der der Dreifach-Papa eine Hauptrolle ergattern konnte. In der Comedyserie spielt er an der Seite von Jenna Fischer (44) den Familienvater Martin.

Tommaso Boddi/Getty Images Milo Ventimiglia bei den 55. International Cinematographers Guild Publicists Awards

Richie Buxo / Splash News Oliver Hudson und Schwester Kate Hudson 2015 beim "FL2 Launch"-Event in New York

Johns PKI / Splash News Jenna Fischer und Oliver Hudson 2017 bei der NBC-Programmverkündung in New York

