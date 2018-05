Der Countdown läuft! Am Samstag werden sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) in der St. George's Chapel vor 600 ausgewählten Gästen das Jawort geben. Einer, der die Liebe der Turteltauben künstlerisch festhielt, ist William Edwards. Der britische Geschirr-Designer entwarf anlässlich der königlichen Hochzeit eine elegante Spezialkollektion mit den Initialen des Brautpaares. Aber nicht nur seine Kollektion ist etwas ganz Besonderes – auch Williams Wünsche für Harry und Meghan sind es!

Promiflash verriet der Prozellan-Designer jetzt im Namen seines ganzen Teams: "Wir wünschen ihnen (Harry und Meghan, Anm. d. Red.) eine lange und glückliche Ehe und dass sie sich auch weiterhin so großartig in der Öffentlichkeit engagieren." Das Leben der britischen Monarchenfamilie habe er schon immer interessiert verfolgt, für ihren gemeinnützigen Einsatz bewundere er die Royals, so William.

Seit Jahren zeigt vor allem Harry immer wieder, wie wichtig es ihm ist, sich mit Minderheiten und gesellschaftlichen Randgruppen zu beschäftigen. Der 33-Jährige brennt für die Charity-Arbeit, gründete 2014 sogar die Invictus Games – eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Die Leidenschaft für soziale Projekte teilt auch seine Verlobte – Meghan steht dem Prinzen immer wieder bei offiziellen Terminen zur Seite, trat zuletzt sogar als Fürsprecherin des International Women's Day auf.

William Edwards William Edwards, Geschirr-Designer

William Edwards William Edwards Spezialkollektion zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Victoria Jones WPA Pool/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Memorial Service

