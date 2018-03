Bei diesem Traumpaar geht es kaum mehr süßer! Am vergangenen Samstag wagten Suits-Star Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Bei den Invictus Games in Toronto ließen sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf einem öffentlichen Event blicken. Zwar saßen die beiden im Publikum getrennt voneinander. Ihre schmachtenden Blicke ließen aber keinen Zweifel – Meghan und Harry sind bis über beide Ohren verliebt!



