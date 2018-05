Auch in ihnen steckt die Leidenschaft für Musik! Im Februar vergangenen Jahres hatte Madonna (59) zwei Mädchen aus Malawi adoptiert: die Zwillinge Estere (5) und Stella (5). Und obwohl sie erst fünf Jahre alt sind, scheinen sie schon jetzt in die Fußstapfen ihrer berühmten Adoptivmutter zu treten. In einem Instagram-Video zeigte die 59-jährige Popqueen ihren Followern, welche coolen Moves ihre quirligen Mädels drauf haben. Während die beiden zu afrikanischer Musik tanzten und sangen, filmte Madonna stolz die kleine Show-Einlage ihrer Kids.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de