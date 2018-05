Diane Kruger (41) ist eine supererfolgreiche Schauspielerin und bei zahlreichen internationalen Events vertreten. Egal, ob auf dem Filmfestival in Cannes oder der Met Gala – der schöne Filmstar legt in seinen Roben immer einen Wow-Auftritt hin. Und das, obwohl sie nicht mal einen Stylisten hat. "Wenn man auf Tour geht für einen Film, hat man für eine Stylistin keine Zeit. Ich kann aber zum Beispiel immer Karl Lagerfeld anrufen und ihn bitten, etwas für mich zu designen. Dadurch bin ich in einer guten Lage", erzählte die Beauty im Gespräch mit der Vogue beim Pre-Launch-Event ihrer H&M-Kollektion in Berlin.



